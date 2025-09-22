Fanny, la quasi Miss Italia e gli insulti razzisti sui social: «Leoni da tastiera, andate a lavorare»

la storia

“Ai leoni da tastiera dico “andate a lavorare, siate più produttivi invece che stare a insultare noi ragazze”: così all’ANSA Fanny Tardioli, 24 anni, seconda classificata a Miss Italia e vincitrice della fascia di Miss Umbria 2025, che replica agli insulti piovuti sui social all’indomani della finale di Porto San Giorgio. Tra i commenti, uno dei più frequenti è stato “tornatene al tuo paese”. “Ma il mio Paese è l’Italia – ribatte la giovane – e il mio paese si chiama Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA