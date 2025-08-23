“Farai la fine di Yara”, influencer minacciata durante diretta su Instagram

social

La denuncia social di Martina Murenu

Lei li avvisa, «sto registrando, mi serve per la querela», ma loro continuano come se nulla fosse: “ti taglio la gola», «fai la fine di Yara», «ti sfregio con l’acido», «mi chiamo Filippo Turetta, di mestiere io stupro le donne» dicono due ragazzi durante una diretta Instagram dell’influencer Martina Murenu, che ha denunciato quanto successo sui suoi canali social. Il tutto è avvenuto lo scorso 18 agosto quando la creator cagliaritana, 100mila follower su Instagram, è stata attaccata durante una diretta da due voci maschili, che hanno fatto irruzione nella live con nickname e nascondendo i loro volti.