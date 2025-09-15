i primi dopo 50 anni
Fasano, festa allo zoosafari: è nato il secondo gorilla nel giro di un mese
Per la seconda volta in un mese allo Zoosafari di Fasano (Brindisi) si festeggia la nascita di un gorilla. Dopo la piccola nata nell’agosto scorso, questa volta si tratta di un maschietto, come annunciano sulla pagina Facebook della struttura. «La giovane mamma Tonka, al suo primo parto, è stata bravissima e, grazie all’esempio di mamma Tamani, si prende cura del suo piccolo con una tenerezza infinita. Un vero miracolo della natura – prosegue il messaggio social – una famiglia che cresce, giorno dopo giorno».In occasione della nascita del primo cucciolo, il 18 agosto scorso, dalla Zoosafari rilevarono che si trattava della prima nascita di un gorilla in Italia dopo quasi 50 anni.