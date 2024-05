Fermati due pescherecci che praticavano pesca di frodo: sequestrate reti e attrezzature

guardia di finanza

L'operazione nelle acque di Capo Peloro e di Rodia

Le Fiamme Gialle della Stazione Navale di Messina e della Sezione Operativa Navale di Milazzo hanno fermato tre pescherecci impegnati in battute di pesca. In base agli accertamenti effettuati, è emerso che due lavoratori presenti a bordo erano stati impiegati in maniera irregolare.

L’equipaggio della Vedetta 2062 ha sorpreso, in due separati interventi, 2 pescherecci calabresi intenti a praticare la pesca di tipo cianciolo (pesca notturna caratterizzata dall’impiego di una intensa illuminazione per attirare il pesce) nelle acque di Capo Peloro e di Rodia, sotto costa e su fondali di gran lunga inferiori a quelli consentiti. Il pescato, ancora vivo, è stato rigettato in mare a beneficio dell’ecosistema marino.