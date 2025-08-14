il reportage
Ferragosto, a bordo del battello della Guardia Costiera: sotto costa dalla Plaia a Capo Mulini (VIDEO)
Anche quest’anno la Guardia Costiera della Sicilia orientale, in occasione del Ferragosto intensifica le attività di monitoraggio e controllo a beneficio di bagnanti e diportisti che si riversano lungo le coste, le isole e i litorali siciliani, per garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione. Il reportage de La Sicilia a bordo del battello “Bravo” della Guardia Costiera con il tenete di vascello Roberta Castronovo, capo sezione della Polizia marittima di Catania.
(video Francesca Aglieri Rinella, montaggio Emanuele Borzì) COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA