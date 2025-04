Ferrari, ecco le due nuove Speciali da 880 CV e da quasi mezzo milione

auto

Costruire una vettura divertente e senza compromessi. Questo il punto d’inizio del nuovo progetto, che ha portato alla luce due modelli, una coupé e una spider, nominate rispettivamente 296 Speciale e 296 Speciale A.Le nuove berlinette ibride plug-in a motore centrale posteriore entrano a pieno titolo nella dinastica delle versioni speciali Ferrari, puntando a diventare il nuovo riferimento nella gamma e nel mercato in termini di divertimento di guida grazie anche allo 0-100 km/h coperto in 2,7 secondi.Le due nuove varianti sono, infatti, un collegamento tra una generazione, in questo caso di 296 GTB e 296 GTS, e l’arrivo di un nuovo modello. Per rendere questo passaggio più omogeneo, i tecnici del Cavallino Rampante cercano di elevare il prodotto e le performance a un livello superiore.Per 296 Speciale e 296 Speciale A «non parliamo di volumi ma posso dire che non è una versione limitata» ha detto Enrico Galliera, direttore commerciale e marketing Ferrari. «Quindi – ha proseguito – non ha un numero assegnato, ma come facciamo ormai da un pò di tempo con queste vetture le limitiamo nel tempo: rispetto al ciclo vita tipico di una vettura questa ha un ciclo vita molto più breve e anche i volumi collegati sono molto inferiori».Le due versioni condividono una meccanica: entrambe dotate del V6 con tecnologia ibrida, riprendono le caratteristiche della 296 GTB, come agilità e reattività ma ne aggiunge qualcosa in più. Infatti si caratterizzano, in particolare, per tre elementi: un aumento di 50 CV rispetto alla 296 GTB; una perdita di oltre 50 kg grazie all’adozione di materiali ed elementi strutturali più leggeri, tra cui titanio e fibra di carbonio; e un incremento del 20% del carico aerodinamico, grazie ad alcuni accorgimenti, tra cui il side wings al posteriore, lo spoiler attivo.Questi progressi sono stati resi possibili grazie all’esperienza che la casa di Maranello continua ad accumulare nel motorsport: dalle competizioni si attinge sempre per gli sviluppi.Gli interventi sono stati fatti per migliorate le performance e, in particolare, sono stati importanti gli interventi sul powertrain ma, anche, su tutte le aree della vettura. La sportiva sfrutta al massimo l’architettura ibrida plug-in, che conta un peso di circa 135 kg sul totale, formata dal motore V6 biturbo con V a 120° da 700 CV alloggiato in posizione centrale-posteriore e dal potente elettromotore (posizionato tra motore termico e cambio DCT a 8 rapporti) in grado di erogare fino a 180 CV nella nuova modalità extraboost (come sulla SF90 XX stradale) e alimentato dalla batteria da 7,45 kWh, permettendo alla vettura di raggiungere una potenza massima di 880 CV e un’autonomia in modalità 100% elettrico fino a 25 km.Oltre alle prestazioni, le Ferrari hanno anche uno stile identitario donato dalle sapienti mani del team di designer guidato da Flavio Manzoni. «Il processo creativo di questa vettura è partito dal fatto che ogni volta che noi lavoriamo su una versione speciale ovviamente si aprono delle opportunità per cambiare un pò i connotati a queste vetture» ha detto Flavio Manzoni, chief design officer Ferrari. «Da un linguaggio un pochino più raffinato, quello della versione GTB, per esempio, si passa – ha spiegato – ad un linguaggio invece più corsaiolo e più da competizione quindi i codici linguistici si trasformano».