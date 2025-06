Follia sulla A23, camion contromano bloccati dalla polizia

udine

Tragedia sfiorata venerdi’ scorso in A23 quando due tir di nazionalita’ estera, che percorrevano l’autostrada in direzione Udine, per motivi ancora in corso di accertamento, imboccavano contromano lo svincolo d’uscita autostradale di Tarvisio, per poi riprendere, con una serie di manovre azzardate, il corretto senso di marcia, mettendo a repentaglio la propria incolumita’ e quella dei numerosi utenti della strada. Le varie segnalazioni ricevute e gli allarmi dei sensori di sicurezza ubicati lungo la rete autostradale hanno permesso al Centro Operativo Polizia Stradale di Udine di intervenire tempestivamente intercettando, tramite il sistema di videosorveglianza i due mezzi pesanti e allertando le pattuglie competenti per territorio. Ai due conducenti e’ stata ritirata immediatamente la patente di guida, con una sanzione amministrativa da 2046 a 8168 euro e il fermo amministrativo del mezzo per un periodo di tre mesi.

