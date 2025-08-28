Catania
Fondachello, il mistero della donna senza nome trovata morta in acqua: a che punto sono le indagini
Notata da un bagnino. Inutili le manovre rianimatorie. Non aveva documenti e non ci sono denunce di scomparsa
A distanza di svariate ore non è stato ancora identificato il cadavere di una donna dell’apparente età di 70 anni, il cui corpo è stato avvistato da un bagnino, stamane attorno alle 10.30, nello specchio d’acqua di Fondachello.
Il bagnino, Carmelo Turrisi, afferma di avere notato il corpo galleggiare poco distante la prima boa di sicurezza del lido Palme Beach. «Ho vanamente tentato le manovre di rianimazione ma, purtroppo – racconta – la donna era già priva di vita. Ho portato il corpo a riva ed ho allertato il 118 e i carabinieri. I sanitari hanno accertato il decesso, avvenuto, verosimilmente, due ore prima».
La donna potrebbe avere avuto un malore mentre era ancora in acqua, forse a poca distanza dal punto in cui è stata avvistata. Di certo il suo corpo è stato trascinato dalle correnti provenienti da nord. Alle 13 sul luogo è giunto il medico legale incaricato dalla Procura per una prima ispezione cadaverica. Il cadavere è stato frattanto trasferito all'obitorio del Policlinico di Catania. Tornando alle indagini, al momento non è stata segnalata la scomparsa di alcuna donna. I carabinieri della Compagnia di Giarre stanno conducendo le indagini di quello che al momento ha tutti i contorni di un giallo.