Fondachello, il mistero della donna senza nome trovata morta in acqua: a che punto sono le indagini

Catania

Notata da un bagnino. Inutili le manovre rianimatorie. Non aveva documenti e non ci sono denunce di scomparsa

A distanza di svariate ore non è stato ancora identificato il cadavere di una donna dell’apparente età di 70 anni, il cui corpo è stato avvistato da un bagnino, stamane attorno alle 10.30, nello specchio d’acqua di Fondachello.

Il bagnino, Carmelo Turrisi, afferma di avere notato il corpo galleggiare poco distante la prima boa di sicurezza del lido Palme Beach. «Ho vanamente tentato le manovre di rianimazione ma, purtroppo – racconta – la donna era già priva di vita. Ho portato il corpo a riva ed ho allertato il 118 e i carabinieri. I sanitari hanno accertato il decesso, avvenuto, verosimilmente, due ore prima».