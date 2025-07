Frana sui binari, treno deraglia in Germania: almeno tre morti

l'incidente

L'incidente nel Baden-Württemberg. Oltre 30 i feriti

Diversi vagoni di un treno regionale sono deragliati e uno si è completamente ribaltato in corsa. Sono immagini drammatiche quelle che arrivano poco dopo le 18 dal ricco Land Baden-Württemberg, nel sud-ovest della Germania, che ha provocato tre morti e oltre 30 feriti su un convoglio che trasportava un centinaio di passeggeri. Una frana sui binari, provocata da un violento temporale, sembra al momento la causa più probabile. Le immagini circolate sui media mostrano i soccorritori chini sulle lamiere, che si sono accartocciate, mentre provano a estrarre i passeggeri, si possono udire delle urla e delle richieste di aiuto.

In base alle prime informazioni, il treno era un regionale partito da Villingen Schwenningen, aveva raggiunto la penultima stazione di Sigmaringen e si stava dirigendo verso il capolinea, Ulm. Per compiere l’intero viaggio, il regionale impiega circa 2 ore e mezza. Quando si è verificato l’incidente distava circa 45 chilometri dall’ultima stazione. Sul regionale viaggiavano circa 100 persone.

Intorno alle 21 la polizia ha confermato che tre persone sono decedute, ma alcuni organi di stampa parlano di tre vittime. Almeno 34 sarebbero i feriti, dei quali però al momento non si conoscono le condizioni: per ora la polizia si limita a indicare «diversi feriti in modo grave».

Il ministro dell’Interno del Baden-Württemberg, Thomas Strobl, si è recato sul posto e ha confermato che tutti i passeggeri sono stati estratti dai vagoni. «Sconvolgente» è la situazione in zona secondo il ministro federale dei Trasporti Patrick Schnieder.

Per ora non ci sono commenti ufficiale da parte delle autorità ma il disastro potrebbe essere il risultato di più fattori. L’agenzia tedesca Dpa riferisce che l’intera zona è stata interessata da violenti temporali e, sebbene il servizio meteorologico non disponga di una stazione di rilevamento proprio nel luogo dell’incidente, sarebbero caduti tra i 30 e i 40 mm d’acqua in un breve lasso di tempo. Questo potrebbe aver causato uno smottamento di detriti dai dossi che circondano i binari: in effetti diversi organi di stampa segnalano come le prime foto dell’incidente avvalorino questa ipotesi. Secondo la Schwaebische Zeitung il treno è deragliato da sinistra, la punta della locomotiva è stata catapultata per circa cinque metri sul pendio, schiantandosi contro gli alberi. Anche Strobl ha confermato all’agenzia di stampa Dpa che potrebbe esserci un collegamento di questo tipo: «Abbiamo avuto in questa zona forti temporali, quindi non si può escludere che la causa siano state proprie la pioggia e la frana che potrebbe esserne scaturita».