Frecce Tricolori a Catania, nel video di un residente scene da “delirio collettivo” per viabilità in tilt

L'esibizione

Le vie del Rotolo e Messina invase da un fiume di pedoni e auto con la difficoltà di "uscire" dai luoghi della manifestazione

Il video è di un residente che trovandosi fuori casa, poco prima che cominciasse lo spettacolo delle Frecce Tricolori, ha avuto anche difficoltà a rientrare. Il successo del Catania Air Show 2025 che ieri ha “travolto” la città con una partecipazione stimata dal Comune di Catania in 200mila presenze, ha però comportato anche problemi di viabilità soprattutto lungo le vie limitrofe al Lungomare dove ha avuto luogo la scena centrale della manifestazione dell’Aeronautica Militare Italiana.