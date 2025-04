Funivia del Faito, il tratto dove è accaduta la tragedia in un video di archivio

L'IMPIANTO

Controlli periodici su tutto l’impianto, sistemi automatici e, non da ultimo, il fattore umano. Sono questi gli elementi necessari per garantire il massimo della sicurezza per chi viaggi in funivia. Anche l’impianto del Faito fu teatro di una tragedia nell’agosto del 1960 quando a causa di un errore umano una delle cabine giunse a valle senza frenare la corsa causando quattro morti.

