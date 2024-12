Fuochi d’artificio, su “La Sicilia” i consigli per evitare il peggio: la simulazione degli artificieri (Video)

Catania

Il quotidiano dedica un focus all'utilizzo dei tradizionali botti che durante le Feste vengono spesso sparati nel mancato rispetto delle norme di sicurezza e di legalità

Sull’edizione di domani del quotidiano La Sicilia – che resterà in edicola per due giorni – c’è un focus dedicato ai fuochi d’artificio. Ecco i consigli per un utilizzo in sicurezza: l’obiettivo è quello di fermare i tradizionali bollettini di guerra di Capodanno. Abbiamo intervistato Antonino Ciavola, il dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania. Per avere il polso di quali sono i rischi vi mostriamo un video (la parte finale del filmato) di alcune simulazioni predisposte dal nucleo artificieri della questura. Con l’ausilio di un manichino si può capire «la pericolosità di un confezionamento artigianale di materiale esplosivo».