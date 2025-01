Furgone va a fuoco sulla Tangenziale di Catania, intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme: video

L'INCENDIO

L'autista ha riferito che il mezzo ha preso fuoco mentre era in marcia

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Nord, supportata da un’autobotte inviata dal comando provinciale di Catania, è intervenuta sulla tangenziale, in direzione Siracusa, nei pressi dello svincolo per Gravina di Catania, per l’incendio di un furgone che trasportava cassette in plastica. L’autista ha riferito che il furgone ha preso fuoco mentre era in marcia. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio ed alla messa in sicurezza del luogo dell’intervento. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e personale dell’Anas.

