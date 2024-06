G7, Meloni scherza con Biden: «Non si lascia attendere una donna…»

IN PUGLIA

«Non dovresti lasciare una donna attendere così». Con questa battuta ironica e scherzosa, come si sente nel video ufficiale del G7, la premier Giorgia Meloni questa mattina si è rivolta al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo averlo atteso per oltre venti minuti all’ingresso di Borgo Egnazia per l’inizio del vertice del G7, durante la cerimonia con cui i leader sono stati accolti dalla presidente del Consiglio al summit.

