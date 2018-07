Ragusa, la polizia trova la droga con l'app YouPol: arrestato spacciatore

RAGUSA - Agenti della squadra mobile di Vittoria hanno arrestato Kheireddine Bouhechicha, 42 anni, algerino per spaccio di hashish. Nei giorni scorsi la sala operativa della questura di Ragusa aveva ricevuto una segnalazione tramite la nuova applicazione per smartphone “YouPol” su presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti in Piazza Manini a Vittoria, da tutti conosciuta come Piazza Senia.

L'anonimo cittadino ha inviato inviava tramite l'app una foto dello spacciatore e dei luoghi dove nascondeva la droga descrivendo brevemente il modus operandi. E l’operatore della sala operativa ha passato tutte le informazioni agli investigatori e grazie alle informazioni ricevute i poliziotti riconoscevano subito lo spacciatore una volta giunti in piazza. L’uomo, con precedenti specifici, era solito nascondere lo stupefacente in un sacchetto su un albero ed altre dosi in più punti della piazza per non tenere addosso la droga. Dopo aver preparato la merce da vendere, lo spacciatore attendeva gli acquirenti. Gli agenti si sono appostati e hanno atteso un cliente. Quando i due hanno fatto il passaggio della droga )aveva venduto 2 stecchette di hashosh per 20 euro) intervenivano bloccando lo spacciatore e sottoponendolo a perquisizione personale.

Ma è stato effettuando il controllo di tutta la piazza che venivano rivenute, in diversi nascondigli, ben 34 dosi di hashish per un peso di quasi 100 grammi. La droga era stata nascosta sull’albero, nei vasi di fiori e nello stipite di una porta.

La Polizia di Ragusa ha sottolineato l'efficacia della nuova app YoupPol per smartphone che si può scaricare al fine di segnalare spaccio di droga, episodi di bullismo ed altri crimini vari. È possibile inviare foto e messaggi alla Sala Operativa della Polizia di Stato tanto in forma anonima quanto indicando il nome.