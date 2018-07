Telecamere mobili hanno filmato a Mascali (Catania) in due momenti diversi, un autocarro cassonato - caricato per due volte di scarti vegetali, sfalci di giardinaggio e interi fusti di alberi - e due giovani che si trovavano a bordo del mezzo sono stati ripresi mentre abbandonavano i rifiuti vegetali sul ciglio della strada, in via Sant'Anna, nella frazione balneare omonima, non lontano dal depuratore consortile.