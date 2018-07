Licata, a fuoco il bosco Galluzzo: il rogo sembra doloso

Diversi ettari del bosco Galluzzo sono stati distrutti da un incendio quasi certamente di natura dolosa divampato intorno alle 11. La segnalazione al Corpo Forestale è arrivata alle 11.40 con gli agenti del distaccamento di Licata e quelli del Comando provinciale di Agrigento che si sono portati immediatamente sul posto.

Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato anche due canadair che per tutto il pomeriggio hanno fatto rifornimento a mare. Soltanto domani si potrà fare una stima definitiva dei danni ma l'impressione è che una grossa fetta del parco sia andata in fiamme. Pochissimi dubbi da parte della Forestale sulle cause dolose del rogo, dopo un primo sopralluogo alla ricerca di eventuali inneschi.