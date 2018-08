Il video dei beni confiscati al boss che si ispirava a Scarface

CATANIA - Il Tribunale di Catania ha emesso un decreto di confisca di un patrimonio di 32 milioni di euro a William Alfonso Cerbo di 36 anni, attualmente detenuto agli arresti domiciliari e accusato di associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta. Il provvedimento, eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, ha anche disposto l'applicazione a carico di Cerbo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni. Il Tribunale ha evidenziato come, nel corso del dibattimento che lo vede imputato, Cerbo non ha esitato a dichiarare pubblicamente il proprio rispetto per Sebastiano Mazzei (figlio del boss Santo Mazzei) reggente della cosca catanese, storicamente legata ai corleonesi, fino all’arresto del 2016. William Cerbo era stato arrestato dalla stessa Guardia di Finanza nell’aprile del 2014 insiene a 15 persone nel corso dell’operazione "Scarface". In tale contesto, Cerbo era emerso quale elemento di spicco del sodalizio di cosa nostra dei "Carcagnusi", il clan Mazzei di Santo Mazzei, in quanto dedito alla gestione di attività economiche e imprenditoriali del clan oltrechè delle più classiche attività di estorsione e recupero crediti.

Tra gli immobili sottoposti a confisca, anche la villa di Cerbo che, per quanto emerso durante le indagini, il giovane voleva ristrutturare rendendola il più possibile simile, anche in questo caso, a quella del film "Scarface".

Ecco le società sequestrate:

CIVICO OTTO SRL per il 25% – P. IVA 02273390597 – avente sede ad Aprilia (LT), attiva. Quote intestate a 50% Cianfarani Liana; 50% D’Assero Cirino. Oggetto sociale COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI (681000);

EDIL MASCARA SRL per il 25% - P. IVA 00760740886 - avente sede a Comiso (RG) attiva. Quote intestate a 50% Mascara Luigi; 50% Cerbo Klizia. Oggetto sociale LAVORI GENERALI COSTRUZ. EDIFICI E LAVORI INGEGNERIA CIVILE (45210);

SEI SERVIZI EDITORIALI SRL per il 25% - P.IVA 03260920164 - avente sede a Bergamo (BG), attiva. Quote intestate a 100% Cerbo Francesco Ivano. Oggetto sociale ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NCA (829999);

NEW JARAGUA SRL per un 1/6 – P. IVA 04747030874 - avente sede a Catania (CT) attiva. Quote intestate a 50% Panebianco Carmelo; 50% Giuffrida Danilo. Oggetto sociale gestione DISCOTECHE, SALE DA BALLO NIGHT (932910). In particolare, la società gestiva le discoteche MOON BEACH (Catania, località La Playa) e BOH (Catania, via Simeto).

AGRICOLA REATINA SPA per il 50% - P. IVA 00872750575; Roma (RM) attiva in fallimento . Quote intestate a D’Assero Cirino Antonio. Oggetto sociale INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO (432201);

EUROSTESE SRL per il 50% – P. IVA 03772100263 - avente sede a Castelfranco Veneto (TV) attiva in fase di cessazione . Quote intestate a 5% D’Assero Cirino Antonio; 95% Agricola Reatina SPA. Oggetto sociale COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI (421100);

ZENITH INDUSTRIES SRL per il 50% – P. IVA 00912190246 - avente sede a Palmanova (UD) attiva in fase di cessazione . Quote intestate a 5% D’Assero Cirino Antonio; 95% Agricola Reatina SPA. Oggetto sociale FINISSAGGIO DEI TESSILI (133000);