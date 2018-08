Catania, il video dell'anziana aggredita in via Napoli: il ladro la sbatte contro il muro

Per impadronirsi della fede nuziale di un’anziana non ha esitato a sbatterla contro un muro e a fratturarle la falange dell’anulare sinistro. E’ accaduto a Catania, in via Napoli, il 9 giugno scorso. Il rapinatore, P. G., di 40 anni, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo provinciale, che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni personali.