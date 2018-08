Catania, vigili del fuoco in sala operatoria per liberare pollice da tritacarne

Drammatico intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, autorizzati ad entrare in sala operatoria, al Cannizzaro di Catania, per dare supporto tecnico ai medici impegnati in una delicata operazione sulla mano di un 42enne di Mascali.

Il pollice della sua mano destra era rimasto, infatti, incastrato nell'imboccatura di un tritacarne da cucina.



I vigili del fuoco, questa mattina, alle 11.30, dopo aver indossato i camici sterili e, sotto il diretto controllo dei medici di guardia, utilizzando una speciale apparecchiatura in dotazione al corpo, con assoluta perizia e precisione, hanno rimosso il tritacarne e consentito al personale sanitario di intervenire in modo appropriato sulla mano del malcapitato. L’intervento in sala operatoria si è infatti concluso positivamente tra la soddisfazione generale dei vigili del fuoco che hanno dimostrato grande professionalità.

Il 42 enne mascalese era intento a preparare le tradizionali conserve di pomodoro. Dopo il soccorso dei Vigili del Fuoco, richiesto all'esito degli accertamenti diagnostici, sono intervenuti i chirurghi plastici, per regolarizzare la funzionalità del dito. Il paziente è stato ricoverato in Chirurgia Plastica.