Catania, incendio in via Fratelli Mazzaglia

Un incendio è divampato in una casa disabitata in via Fratelli Mazzaglia a Catania. Non ancora chiare le cause del rogo che si è propagato intorno alle ore 18. La casa è da tempo disabitata ma all'interno in quel momento c'erano delle persone che sembra cercassero di ripulirla. Non ci sono feriti, ma si registrano danni alla struttura e alla casa adiacente dei due coniugi. Sul posto i vigili del fuoco.