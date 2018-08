Madonna a spasso per la Medina di Marrakech il giorno prima del suo compleanno

RABAT - Passeggia nella Medina di Marrakech circondata da guardie del corpo e polizia marocchina. E sembra quasi beffarsi dei paparazzi che tentano di strapparle uno scatto. Madonna svela solo quel che vuole delle giornate e delle notti a Marrakech, città che ha scelto per la sua festa di compleanno, il 16 agosto.



I suoi profili social svelano i passi della Material girl: di notte, passeggia in Bab Laksour, in sottofondo il muezzin chiama i fedeli alla preghiera; Madonna riprende mura e vicoli, mentre passeggia a piedi nella zona vicina al Riad, dove ha dormito e dove ha atteso i suoi invitati. L’hotel di lusso che l'ha ospitata è un antico palazzo del centro storico, trasformato in una galleria d’arte contemporanea dalla proprietaria, Vanessa Branson, per molti anni animatrice della Biennale di Marrakech.

È in una delle suite di questa dimora che Madonna ha allestito il set per un ritratto al risveglio. Sul letto a baldacchino, la regina del pop, si fa servire un vassoio di succhi di frutta e dolci marocchini. Accanto a sé, però, oltre all’inseparabile telefonino, ci sono anche quattro bottiglie di vino. Pareti giallo zafferano e comodini rosso fuoco fanno il resto. Ancora una volta l’incorreggibile anticonformista mescola sacro e profano: l’alcol in terra d’islam e il fascino mistico della preghiera, a due passi dalla Koutubia, la principale moschea della città.