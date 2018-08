Attivisti tentano di avvicinare nave Diciotti con un gommone: bloccati

CATANIA - Un’azione dimostrativa a bordo di un gommone che ha tentato di avvicinarsi alla Diciotti è stata compiuta a Catania da una delegazione della Rete antirazzista, che stamane ha organizzato un presidio al porto. La piccola imbarcazione è stata però tenuta a distanza dall’unità navale della Guardia costiera da motovedette delle forze dell’ordine.

L’imbarcazione della Rete antirazzista è rimasta in acqua per un po' con a bordo alcune persone munite di megafono, ma le forze dell’ordine non hanno consentito l'avvicinamento alla nave Diciotti della Guardia costiera.