Diciotti, tafferugli al porto, ferito un poliziotto

Un poliziotto è rimasto ferito nel corso degli scontri, questa sera, al porto di Catania, nel corso di una manifestazione organizzata da una serie di associazione per chiedere la 'liberazionè dei migranti da 5 giorni sulla nave Diciotti.

Un gruppo di militanti ha caricato le forze dell’ordine in assetto antisommossa, per provare a sfondare il cordone di sicurezza. Un agente è rimasto ferito ed è stato soccorso. Il personale sanitario è intervenuto anche per un manifestante che avrebbe avuto un malore.