Saline di Trapani, dalla sabbia spuntano 10 Caretta caretta

Sul finire dell'estate è arrivata una inaspettata sorpresa per i bagnanti di una spiaggia di Erice. Alcuni ospiti del "Baia dei Mulini" hanno infatti assistito all'uscita dal nido di 10 tartarughine della specie Caretta caretta. Immediatamente hanno avvertito le Guardie WWF del Nucleo di Trapani che hanno a loro volta allertato la "Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco", gestita dal WWF Italia.

Tutte e dieci le tartarughine hanno raggiunto il mare in maniera autonoma. E’ stata anche avvertita la Ripartizione Faunistico Venatoria, oltre che il titolare ed il personale della struttura ricettiva (in particolare chi gestisce lettini e ombrelloni) per dare istruzione afficnhé non venissero procurati danni al nido per eventuali nuove nascite nei giorni successivi.

"Riempie di gioia sapere che questi splendidi rettili marini abbiano affrontato la dura prova della deposizione delle uova lungo le nostre coste: magia pura vedere i piccoli dirigersi verso il mare, per poi, chissà, un giorno tornare sulla stessa spiaggia per perpetuare la specie" ha detto Anna Giordano, direttore della Riserva.

"Da nord a sud aumentano di anno in anno i siti di deposizione della Caretta caretta. Le schiuse spesso avvengono durante il giorno sotto lo sguardo incredulo ma protettivo dei bagnanti: i numerosi video e selfie postati in rete dimostrano che le nostre campagne di sensibilizzazione sono state efficaci – ha rilevato la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi -. La schiusa, inaspettata, del nido nell'oasi Saline di Trapani è un importante segnale di ripresa della specie, gravemente minacciata , oltre che un premio per chi si come il WWF si batte per far si che le spiagge diventino sempre più accoglienti e sicure per le nostre tartarughe. Anche quest'estate i volontari del WWF hanno trascorso notti insonni percorso centinaia di chilometri, sacrificato affetti e famiglia per proteggere e monitorare in numerosi nidi di tartarughe marine, a loro va un grazie immenso" .