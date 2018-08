I "Ferragnez" a Palazzo Ducezio: folla li acclama come divi di Hollywood

Noto (Siracusa) - Alle 20:42 la BMW nera è arrivata da via Nicolaci: dall’auto sono scesi la fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez accolti da un boato dei fans dietro le barriere di contenimento, tra un nutrito cordone di polizia. Lui camicia bianca griffata «TheFerragnez», lei in abito Prada. Hanno percorso via Nicolaci, famosa per essere la via dell’Infiorata, per salutare i fans che li attendevano da ore. Seguendo le direttive della wedding planner Alessandra Grillo, mano nella mano hanno raccolto i flash delle numerose macchine fotografiche e delle telecamere dei giornalisti presenti. Poi sono saliti a palazzo Nicolaci dove ad attenderli gli ospiti del party che precede il matrimonio di domani pomeriggio. Dopo pochi minuti si sono affacciati dal balcone per un brindisi e un bacio richiesto a gran voce. Poco prima erano arrivati i tanti amici e familiari: tra gli ospiti la cantante Giusy Ferreri e la schermitrice Bebe Vio.

I due futuri, e ormai imminenti sposi, durante il party avrebbero dovuto sfilare lungo via Nicolaci per "un bagno di folla", ma considerati i troppi fan ammassati sulle transenne, hanno preferito rientrare a Palazzo. La folla comunque ha continuato ad osannare la copia in attesa del matrimonio di domani.