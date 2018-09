Ecco Gaetano Fagone ripreso mentre vaga per Palagonia

Il video circola da diverse ore nei cellulari dei residenti a Palagonia. Si vede Gaetano Fagone, l'uomo di 52 anni che ha travolto con l'auto i vicini di casa uccidendo un'anziana, mentre vaga guardingo per il paese.

I carabinieri del comando provinciale di Catania e della compagnia di Palagonia hanno del resto ricevuto diverse segnalazioni da cittadini sulla presenza in paese di Gaetano Fagone. E uno di loro ha anche mostrato questo video di una decina di secondi registrato col proprio cellulare e girato su WhatsApp in cui si vede l’uomo. Seppure non decisivo per la sua cattura il filmato ha confermato la presenza a Palagonia dell’indagato, che poco dopo è stato catturato da militari dell’Arma che hanno concentrato la loro attenzione in alcune precise zone del paese.