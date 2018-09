Treno guasto alla stazione di Catania, disagi (e proteste) per i passeggeri

Problemi questa mattina per i viaggiatori alla stazione centrale di Catania, dove intorno alle 11 i passeggeri di un treno guasto sono stati costretti a scendere e a modificare il loro viaggio. Un problema ad alcune carrozze sarebbe all'origine del contrattempo, che ha tenuto i passeggeri in stazione per circa due ore, prima che un pullman li trasportasse, tra proteste e mugugni, alla stazione di Messina dove hanno preso altri treni per raggiungere le loro destinazioni.

Video di Santi Zappalà