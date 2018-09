Catania, se questa è un'isola ecologica....

Completamente distrutta e ridotta ad una immensa discarica a cielo aperto. Queste sono le condizioni in cui versa l'isola ecologica di via Generale Ameglio. Almeno fino ad ora. Con il nuovo appalto dello scorso agosto, l'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di consegnare l'impianto di Nesima alla Dusty. I ladri infatti l’hanno completamente ripulita e si sono portati via tutto ciò che poteva avere un qualsiasi tipo di valore. Quello che non è stato rubato è stato distrutto: porte-finestre sfondate, quadro elettrico smontato per recuperarne il rame, servizi igienici vandalizzati. Sui muri dediche, disegni e frasi d’amore. All’esterno, tra le erbacce alte metri, dei tappeti in erba sintetica e dei cavi dei pali resta solo un lontano ricordo.

Alla ditta, che dispone di mezzi e personale adeguato, spetterebbe il compito di bonificare l'area dai rifiuti, metterla in sicurezza e trasformarla temporaneamente in un deposito.