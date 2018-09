Voragine a San Giorgio, tra disagi e proteste al via i lavori

Gli operai ed i mezzi meccanici saranno al lavoro in via dell'Albero, nel quartiere di San Giorgio, nel giro di pochi giorni. Per gli abitanti del rione questo rappresenta la fine di un incubo. La fine di una enorme voragine che ha creato non pochi problemi di sicurezza e viabilità in un’area abitata da centinaia di famiglie. Un cantiere che il territorio aspettava da settimane. Ovvero da quando, in occasione di alcuni danni ai sottoservizi, il bitume di via Dell’Albero è letteralmente sprofondato. Nel giro di una settimana finalmente la voragine verrà coperta e i sottoservizi dotati di nuove tubature più resistenti delle precedenti. Ultimati questi lavori, il prossimo passo è quello di attivarsi per dotare le vicine strade di San Giorgio di un nuovo manto stradale. Complice la continua usura, infatti, in molte arterie sono piene di buche ed avvallamenti.

(il video è di Davide Anastasi)