In seicento per incontrare il Papa a Palermo

Siamo andati a uno dei raduni dei 620 giovani che, dalla diocesi di Catania, si sono messi in cammino per incontrare il “Papa dei giovani”, così come lo hanno definito i gruppi delle parrocchie Navità del Signore, Sant’Agata al Borgo, Ss. Pietro e Paolo, ma anche i ragazzi scout di Catania - 19, dell’oratorio Sacro Cuore di Barriera e dell’equipe pastorale giovanile.

Alle 14, in circa 80, sono partiti a bordo di due autobus per arrivare intorno alle 17 a Palermo. Ad attenderli ci sono già gli altri “fratelli e sorelle” di Papa Francesco. È quasi tutto pronto per l’abbraccio di fede.