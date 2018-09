Catania, il campetto di via Ala abbandonato

Nel corso degli ultimi anni tante sono state le ipotesi e le proposte formulate per riqualificare lo slargo di via Ala. Qui tra via Fratelli Rosselli e via Cesare Beccaria, a pochi passi dal carcere di piazza Lanza, le scuole del territorio sognano una palestra all’aperto dove poter fare attività fisica per i loro studenti. Idee, possibilità e suggerimenti che si rincorrono sulle eventuali nuove destinazioni per l’impianto nei pressi di via Fratelli Rosselli. Voci che, finora, non si sono mai tramutate in fatti concreti con il risultato che lo spiazzo, dopo essere stato quasi completamente devastato, adesso è solo un parcheggio. Da qui il sopralluogo della cooperativa sociale “Katanae” che, attraverso il suo presidente Dario Zappalà, dà la sua ricetta anti abbandono.