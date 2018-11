Ballando on the road, Milly Carlucci cerca talenti a Catania ed esalta arancini e gamberetti

Catania - In viaggio, in auto, Milly Carlucci chiacchiera con i suoi ballerini e con il giudice più autorevole di "Ballando con le Stelle", Carolyn Smith. E dal momento che si trovavano a Catania per la due giorni di "Ballando On The Road" in un centro commerciale, non si poteva non parlare di buon cibo. La conduttrice chiede divertita ai ballerini, in auto con lei, come hanno fatto a sopravvivere alle grandi mangiate di arancini, crudi e gamberetti. Ottima la risposta di Sara Di Vaira: «Quando il cibo è buono non ti resta mai sullo stomaco». E quindi, tutti in pista a ballare!