Metro Catania, il pianoforte che incanta a Stesicoro

Non è New York, non è Barcellona e nemmeno Parigi. Continua il lavoro di valorizzazione della Metropolitana di Catania che, in attesa dell'apertura di ulteriori due fermate, è stata oggi teatro – nel vero senso della parola – di diverse esibizioni musicali, dal violino al pianoforte, per la gioia e lo stupore di tutti quelli che, dalla fermata di Piazza Stesicoro, hanno preso il treno in direzione Nesima. Si tratta, nello specifico, di Natalia Sokolova e Kristina Mocanu, madre e figlia titolari dì “Krescendo – Scuola di Pianoforte” di Reggio Calabria. «Abbiamo vinto il “Gianluca Campocchiaro”, concorso internazionale di musica che si tiene ogni anno e giunto alla sua 27a edizione. Suoneremo ancora qui nella stazione della metro anche domani e sabato, poi ci sarà il Galà di chiusura domenica al teatro “Massimo Bellini"».