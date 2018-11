Messina sommersa dai rifiuti, all'opera i bobcat per raccogliere i sacchetti

Emergenza rifiuti a Messina. Città sepolta dall'immondizia da una decina di giorni, a causa della carenza di mezzi per la raccolta. Situazione precipitata anche per il guasto di alcuni autocompattatori.

La società Messinaservizi, subentrata a MessinAmbiente, per diversi giorni non ha potuto smaltire i rifiuti. Costretta a noleggiare alcuni mezzi per tamponare la grave emergenza, da stanotte gli operatori ecologici hanno iniziato a smaltire le montagne di rifiuti con bobcat che raccolgono migliaia di sacchetti d'immondizia versandoli negli autocompattatori. Ecco le prime immagini.