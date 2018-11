Catania, piove e la città boccheggia: strade allagate e traffico in tilt

CATANIA - Un violento nubifragio intervallato da brevi pause sta flagellando Catania provocando enormi disagi. Come al solito in questi casi, viene da dire. Numerose le auto in panne in diverse zone della città e traffico in tilt anche perché i rovesci si sono intensificati giusto in un'ora di punta per il traffico a causa dell'uscita di studenti e scolari da scuole e istituti (nel video di Pierangela Cannone il fiume d'acqua nel viale Vittorio Veneto.

Possibile che, in cinque minuti cronometrati di orologio, basti un acquazzone che, per attraversare la strada, ci si debba inventare “piccoli Mosè” (che ci scuserà per averlo tirato in ballo) alle prese col miracolo?

Le immagini sono eloquenti e, giocando anche stavolta sui doppi sensi, non occorrerebbero nemmeno “fiumi” di parole da spendere per descrivere l’evento, il problema e le conseguenze, che sempre più spesso si traducono in un comune disagio.

Dunque: all'evento di una pioggia insistente, a Catania segue sempre una inondazione delle strade e qui il disagio: attraversare diventa impossibile: non a caso, la signora che nel video indossa un abito fiorato, poco prima di iniziare la nostra ripresa, ha sguazzato nell'acqua piovana (sopra il livello del marciapiede) e, per alzarsi, ha emulato una bracciata. Come se fossimo in mare aperto.