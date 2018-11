Catania, lunghe scie di schiuma al largo della scogliera

Lunghe scie di schiuma questa mattina al lungomare, tra lo stupore e la rabbia di quanti stavano trascorrendo qualche ora all'aria aperta, dopo l'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la città. Proprio le forti piogge degli ultimi giorni, non drenate come sarebbe necessario a causa di infrastrutture carenti o ancora da ultimare, come il collettore fognario di Aci Castello, hanno causato lo sversamento in mare di sostanze inquinanti.