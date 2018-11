Olio di semi è in offerta, rissa tra clienti alla Lidl di Palermo

Scene di follia in un supermarket della Lidl a Palermo per un'offerta sull'olio di semi. La catena della grande distribuzione aveva deciso di applicare sul prodotto un super sconto vendendo due bottiglie al prezzo di una. E come si vede in un video pubblicato su Facebook e ripreso da un cliente del supermercato, la gente - tra urla, spintoni e offese - ha cominciato a prendere d'assalto lo scaffale per portarsi a casa più confezioni possibili. Ad un certo punto si vede anche un cliente che porta via l’olio di semi dal carrello di un altro cliente, ma quest’ultimo si accorge del "furto" e i due litigano per contendersi la confezione