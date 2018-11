Le "Diamonds" ragusane sbancano X Factor in Romania

Vent'anni e tutta la voglia di farcela. All'estero, in Romania. Elena, Carla, Chiara e Simona, le quattro giovanissime ragazze ragusane che insieme hanno dato vita nel 2015 al gruppo "Diamonds", sono pronte per vivere la loro avventura a X Factor oltre il confine dello Stivale.

Una scelta di matura consapevolezza: quella che la musica (e in particolare il mondo del canto) è il loro futuro. Seguita in terra natia dal maestro Peppe Arezzo - per quanto riguarda il canto - ed Enrica Giacosa per le coreografie, questa formazione tutta al femminile dal sound pop, hip-hop ed RnB, venerdì 23 novembre, sarà in onda in prima serata su Antena 1.

Il loro primo inedito, "Non ti fermare", è uscito lo scorso anno grazie alla collaborazione con i due maestri Peppe e Michele Arezzo. Le Diamons (al secolo Elena Giacosa, Carla Cassarino, Simona Gubernale e Chiara Tumino) hanno, poi, iniziato a mettersi in bella evidenza in diverse realtà, non solo provinciali ma anche nazionali. Dalla finale del Festival Show all'Arena di Verona, alle audition con i giudici di X Factor Italia.

X Factor Romania, dopo i quattro i "sì" dei giudici che hanno premiato la performance corale di "Hollaback girl" di Gwen Stefani, lancia, ora, il gruppo ragusano nella sua prima esperienza internazionale che ha tutto il sapore della grande occasione.

L'appuntamento è per domani alle ore 20 durante i Bootcamp, l'intera Sicilia tiferà per le ragazze ragusane che potete seguire su Facebook e Instagram.