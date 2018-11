I dieci verbi per dire no alla violenza di genere 24/11/2018 - 22:09 di Redazione

Il video "Dì di no" dei ragazzi del Vaccarini di Catania finalisti Festival internazionale dello spot sociale di Marano di Napoli. E su La Sicilia in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne una pagina dedicata agli studenti

La violenza di genere e le opinioni degli studenti attraverso la “declinazione” di dieci verbi. Abbiamo scelto i ragazzi dell’Iis “Vaccarini” e non caso. Gli studenti della scuola catanese, infatti, hanno realizzato un video “Di’ di no”, un corto per “Pari amore” da oggi visibile anche sul nostro sito www.lasicilia.it Con questo video i ragazzi del Vaccarini sono tra i finalisti al prestigioso Festival internazionale dello spot sociale di Marano di Napoli. Accompagnata dalla professoressa Pina Arena, coordinatrice del progetto, una delegazione del “Vaccarini” la settimana prossima sarà presente al contest.