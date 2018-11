Catania, traffico paralizzato al Centro Sicilia per gli ultimi sconti del black friday

CATANIA - Il weekend del black friday sta per concludersi ma la corsa agli ultimi sconti sta creando ancora disagi nei pressi del parco commerciale Centro Sicilia e sulla tangenziale di Catania dove questa sera si sono registrate lunghe code a causa dell'assalto ai negozi che non si è ancora esaurito. Come si vede nel video, persino i mezzi di soccorso hanno avuto difficoltà a muoversi nel traffico paralizzato e c'è chi è stato costretto a farsi più di un'ora di fila fra la tangenziale, lo svincolo e le strade del parco commerciale per raggiungere la destinazione.