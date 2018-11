Individuati e fermati gli scafisti dello sbarco di Pozzallo

POZZALLO - Cinque presunti scafisti egiziani sono stati fermati dagli agenti della polizia di Stato in seguito allo sbarco di 264 migranti giunti, sabato sera, a bordo di un barcone nel porto di Pozzalo, nel ragusano. Dovranno rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo la testimonianza di alcuni migranti sarebbero stati loro a condurre, verso le coste italiane, un’imbarcazione partita dalle coste libiche. Gli stranieri, una volta giunti a Pozzallo, sono stati ospitati presso l’hot spot per essere visitati e identificati dalla polizia scientifica. I migranti hanno dichiarato di essere partiti dalle coste libiche 2 giorni prima dell´arrivo in Italia e di avere pagato in media 1.500 euro ciascuno. Gli scafisti avrebbero avuto diversi ruoli a bordo, dal comandante al motorista, passando per chi gestiva i migranti a bordo senza farli muovere.