La Scala dei Turchi deturpata dai rifiuti: anche un frigorifero sulla spiaggia

AGRIGENTO - Ennesima denuncia dell'associazione ambientalista Mare Amico sulla Scala dei turchi, luogo unico al mondo per incanto e bellezza ma deturpata dai rifiuti perché «senza controlli e abbandonata al suo triste destino». «Tutti dicono di amarla - sottolinea Mare Amico Agrigento - ma nessuno fa nulla per eliminare i rifiuti di ogni genere che l'assediano». Da settimane c'è un frigorifero sulla battigia ed i resti di una passerella sulla marna. Nei giorni scorsi Mareamico ha chiesto al Demanio e alla Capitaneria di porto a chi competa la sistemazione dei luoghi, ma ancora non c'è stata una risposta.