Catania, l'operatore di Sostare racconta l'aggressione e incontra il prefetto

CATANIA - Ricevuto oggi in prefettura, ha raccontato l'aggressione subita il dipendente di "Sostare" picchiato a Catania dal arrabbiato perché l'ausiliario si era rifiutato di annullargli la multa per l'assenza del biglietto che autorizzava la sosta. Secondo la prima ricostruzione della polizia che indaga, l’uomo sarebbe stato spalleggiato da altre persone che erano con lui in un locale della zona. Il dipendente di Sostare è stato condotto e medicato nell’ospedale Vittorio Emanuele dove è ritornato stamattina per un controllo a un occhio. Quindi è stato ricevuto dal prefetto Claudio Sammartino.

VIDEO DI ORIETTA SCARDINO