Le lacrime e l'incredulità di Catania per l'ultimo saluto a Raffaele

Si sono svolti nella chiesa dello Spirito Santo a Nesima in via Pacinotti i funerali di Raffaele, lo studente dello Scientifico Principe Umberto, morto a scuola per un attacco cardiaco. La bara bianca è stata salutata all'uscita da un applauso dalla folla di amici, parenti, tra la disperazione dei genitori. Erano presenti anche il sindaco Salvo Pogliese e gli assessori Arcidiacono e Parisi. Una tromba ha anche intonato le note del silenzio. (video di Santi Zappalà)