Strage di Paternò, l'incredulità del sindaco: «Era una famiglia perbene»

«E' una tragedia che non riusciamo a spiegarci, una famiglia perbene, di lavoratori. La città tutta soffre, non possiamo far altro che stringerci attorno ai familiari e ai partenti, un Intero paese soffre . Questa famiglia mancherà all’intero paese». Così il sindaco di Paternò, Nino Naso, arrivato nella casa dove il consulente finanziario Gianfranco Fallica, 35 anni, ha ucciso la moglie Cinzia Palumbo e i loro due due figli, di 4 e 6 anni.