Strage di Paternò: silenzio e lacrime sul luogo della tragedia

Dolore, silenzio e lacrime: questo è rimasto in via Libertà a Paternò dopo la strage compiuta da Gianfranco Fallica, il consulente finanziario di 35 anni che ha ucciso la moglie Cinzia Palumbo di 34 e i figli Daniele di 6 anni e Gabriele di 4 anni prima di togliersi la vita con una pistola calibro 22 legalmente detenuta. I familiari sconvolti sotto casa non riescono a darsi una spiegazione.