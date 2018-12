Pioggia e grandine in Sicilia, Roccalumera ricoperta da un manto bianco

Roccalumera (Messina) - Grandine e pioggia tra la scorsa notte e questa mattina in alcune zone della Sicilia. Nel Messinese, a Roccalumera in particolare si è "svegliata" ricoperta da un manto di grandine. Vento, grandine, neve e pioggia intensa anche nei Comuni di S.Teresa, Furci, Nizza, S.Alessio e Forza d’Agrò. A Furci e Roccalumera si sono verificati anche danni alle abitazioni, e le strade sono ancora coperte di neve, traffico in tilt. Il sindaco di Roccalumera Gaetano Argiroffi ha inviato degli operai per spalare la neve e ripristinare la circolazione.



La pioggia è caduta abbondante anche nel Palermitano ha provocato disagi in città e in diversi paesi. Numerosi gli interventi per allagamenti nelle strade nella zona orientale di Palermo. Tante le chiamate arrivate ai vigili del fuoco nella zona dell’Addaura e del cimitero dei Rotoli. Disagi per auto rimaste impantanate anche a Bagheria, Casteldaccia e Ficarazzi.