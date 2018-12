Catania: il video dei babbi Natale in moto in via Etnea tra selfie, clacson e auguri

Sono ormai diventati un appuntamento fisso per Catania i babbi natale in moto che invadono la città nel periodo delle feste. Fotografati, ripresi, immortalati da tanti che non resistono al richiamo di quel rombo che si impadronisce delle strade cittadine e contribuisce a creare quel clima di festa tipico di questi giorni. Clacson, luci, smarmittate e sgommate fanno da contorno a questo appuntamento organizzato da Motocilisti Muvemuni e giunto alla nona edizione. Gli appassionati partecipano ormai con qualsiasi messo purché abbia due due ruote: dagli scooter alle moto custom, questo appuntamento richiama motociclisti da tutta Italia, naturalmente vestiti da Babbo Natale. Ecco il loro passaggio in una via Etnea affollatissima per l'acquisto dei regali, tra scambio di auguri, selfie e traffico impazzito (video Facebook/Domenica Militello).