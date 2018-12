A Catania il Natale in spiaggia: il simpatico video della band etnea

Il cantante Jovanotti ha annunciato qualche giorno fa il suo nuovo progetto, Jova Beach Party, che nell'estate del 2019 lo porterà in tour sulle spiagge italiane. Il calendario dei suoi concerti al momento non prevede tappe siciliane (sic!), un vero peccato visto che a Catania un concerto in spiaggia si può organizzare anche a dicembre come dimostra il video realizzato da una band catanese che ha registrato alla Plaia «A silly crhistmas song», una canzoncina di Natale che racchiude la freschezza della nostra terra sempre assolata. Il video ha già fatto incetta di clic sulle varie piattaforme social dove è stato presentato. Protagonisti della clip sono Alessia Calvino, dolce voce catanese, Dario Murgia chitarrista, Marco Schillirò alle percussioni e Andrea Schillirò con l'ukulele. Un'idea curata dal regista etneo Enrico Riccobene, premio Mattador di Trieste, coadiuvato da Mirko Puliatti.